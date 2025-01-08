羅兵咸料財赤948億　財儲僅夠用10個月

中評社香港1月8日電／羅兵咸永道（PwC）估計，政府今個財政年度將錄得財政赤字948億元，當中包括958億元的政府債券淨現金流入；數字幾乎是原先預計的兩倍。該行又估計，截至今年3月底，財政儲備將下降至6398億元，相當於約10個月的政府開支，較高峰時28個月大幅減少，創特區政府有記錄以來最低的財政儲備水平。



財政司司長陳茂波早前出席電台節目時表示，本年度財政赤字估計為1000億元以下。



該行警告，如果政府支出繼續以目前的速度增長而不採取措施扭轉這一趨勢，預計政府在未來4個財政年度將面臨赤字。為應對和緩解這個具挑戰性的財政狀況，香港特區政府應在未來幾年優先對公共支出進行全面檢討，並加強力度管控開支增長；與此同時必須在管理財政及其對公眾的影響之間小心取得平衡。



2024年整體物業交投疲弱，羅兵咸最新估算，賣地收入將約為80億元，較政府原先預估的330億元低76%。印花稅預計將產生580億元的收入，較原先估算的710億元低18%。利得稅和薪俸稅收入將達2476億元，比原先預計的2756億元減少10%。



新一份《財政預算案》下月26日公布，羅兵咸提出一系列建議，包括簡化簽證申請流程、為人才與合適的就業機會進行配對，以及為其子女安排教育設施，以確保他們能順利過渡和融入香港；為本地僱主提供稅務扣除，以鼓勵其出資提升員工技能和為員工提供再培訓；考慮豁免股票交易的買方印花稅，以刺激資本市場活動並吸引更多投資者；試點計劃分配資源來引領人工智能的部署，例如與深圳市政府合作使用自動。