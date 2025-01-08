一油輪在日本北海道觸礁後洩漏燃油

中評社北京1月8日電／據新華社報導，據日本媒體報導，一艘油輪日前在北海道函館附近海域觸礁擱淺，8日發現油輪出現燃油洩漏。



據日本共同社報導，這艘油輪6日晚在函館附近距離海岸約20米處觸礁擱淺。為防止燃油擴散，船員已設置圍油欄。油輪所有者計劃視情將油輪拖離海岸。



另據日本廣播協會援引事發地附近漁民的話報導說，平時清澈的海水變得有點渾濁，還散發出油氣味，擔心會影響海產捕撈。



據報導，油輪上無人受傷，但由於船體出現傾斜，海上保安部門已救出部分船員。海上保安部門正在調查燃油洩漏的數量和面積。