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一油輪在日本北海道觸礁後洩漏燃油
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2025-01-08 15:18:57
中評社北京1月8日電／據新華社報導，據日本媒體報導，一艘油輪日前在北海道函館附近海域觸礁擱淺，8日發現油輪出現燃油洩漏。
據日本共同社報導，這艘油輪6日晚在函館附近距離海岸約20米處觸礁擱淺。為防止燃油擴散，船員已設置圍油欄。油輪所有者計劃視情將油輪拖離海岸。
另據日本廣播協會援引事發地附近漁民的話報導說，平時清澈的海水變得有點渾濁，還散發出油氣味，擔心會影響海產捕撈。
據報導，油輪上無人受傷，但由於船體出現傾斜，海上保安部門已救出部分船員。海上保安部門正在調查燃油洩漏的數量和面積。
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