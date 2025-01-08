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日本首相石破茂向西藏地震受災民眾致以慰問
http://www.CRNTT.com   2025-01-08 15:16:13


　　中評社北京1月8日電／據新華社報導，日本首相石破茂7日向中方致信，對中國西藏定日縣地震遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受災民眾致以慰問。

　　石破茂還表示，祈願災區早日完成重建。

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