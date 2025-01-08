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俄總統普京就定日縣地震向中方表示慰問
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2025-01-08 15:15:22
中評社台北1月8日電／據新華社報導，俄羅斯克里姆林宮網站7日發布消息說，俄總統普京當天就中國西藏定日縣發生強烈地震向中方表示誠摯慰問。
普京說，俄方同在這場自然災害中失去至親的人一樣悲痛，希望所有受傷民眾早日康復。
西藏日喀則市定日縣7日9時5分發生6.8級地震。截至7日19時，定日縣地震已造成126人遇難、188人受傷。
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