富權：柯建銘再暴躁也擋不住在野黨再下數城

中評社香港1月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：柯建銘再暴躁也擋不住在野黨再下數城。以下為文章內容。



台灣地區民進黨“立法院”黨團總召柯建銘屢敗屢戰，在日前提案要求改選“立法院”正副院長被中國國民黨和台灣民眾黨“立委”聯手擋下後，昨日再次向程序委員會提案，要求將要求改選“立法院”正副院長納入本週五院會的議程，經過表決後，國民黨團及民眾黨團共九人反對，民進黨團九人贊成，最後由國民黨籍程序委員會輪值主席吳宗憲投反對票，仍然被藍白兩黨“立委”憑藉人數優勢封殺。



這更讓柯建銘火氣攻心。實際上，這段時間柯建銘的反常表現，除了可能是基於民進黨內的派系鬥爭，“英派”向親賴清德的派系聯盟以至賴清德本人發洩不滿及“展現實力”之外，也與柯建銘本人陷於進退失據的無力感密切相關。在過去八年民進黨“完全執政”，民進黨佔據“立法院”多數議席下，柯建銘可說是呼風喚雨，威風凜凜，領導民進黨黨團所向披靡，直把國民黨黨團殺得潰不成軍。但從第十一屆“立法院”開始，民進黨“立委”未能過半，亦即柯建銘再也無法主導“立法院”的議事進程，再加上國民黨與民眾黨黨團在多個關鍵性或帶有政治敏感性的議案上攜手合作，輪到民進黨黨團打架打輸、表決表不贏，屢戰屢敗，潰不成軍，柯建銘以往多年的威風一夕消散。尤其是已經習慣了過去二十多年的“王柯體制”，如今在王金平已經離開了“立法院”，取而代之的是與王金平作風完全不一樣的韓國瑜，當一看到主席台上坐的是韓國瑜，便怒火攻心，便更加焦慮，並更為瘋狂。



柯建銘果然是“運交華蓋欲何求，未敢翻身已碰頭”。民進黨昨日就在程序委員會再次遭到在野黨封殺之時，在院會討論表決處理延長國軍英雄館“落日條款”的《發展觀光條例修正草案》、提高退休警消所得替代率的《警察人事條例修正草案》、因應高齡化新設的《壯世代政策與產業發展促進法草案》，又一次碰壁。國民黨與民眾黨“立委”再次聯手合作，以人數優勢通過這三項法律。而前兩項法律修正案，是被民進黨視為向國民黨“輸血”的，曾經長期阻擋，但在民進黨黨團“運交華蓋”之下，又再重演了一次“已碰頭”。



國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，因實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，讓一般旅館業認為不公平，“立法院”於二零一五年修訂《發展觀光條例修正草案》，要求國軍英雄館等“非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者”，向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，並於二零二五年一月二十一日前完成旅館業登記。二零一六年五月蔡英文上台後，為了清算國民黨的黨產，主導“立法院”通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，並成立“不當黨產處理委員會”。“黨產會”奉接蔡英文的意旨，要籍著凍結及沒收國民黨的黨產，讓國民黨在各項公職選舉中“手中無糧，馬亂兵荒”，使得民進黨可以實現“長期執政”的願景。

