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“冰雪遼寧艦”亮相哈爾濱
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2025-01-08 19:14:55
中評社北京1月8日電／據新華社報導，近日，冰建景觀“冰雪遼寧艦”在哈爾濱道外區百年航運冰雪歡樂世界園區落成，成為遊客新的“網紅打卡地”。“冰雪遼寧艦”以我國首艘航空母艦遼寧艦為原型，長65米、寬15米、高13米，以一艘駁船為基底，鋼結構焊接為支撐，用冰塊搭建出外形，起飛甲板、艦橋等航母的典型特徵均得到呈現。
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