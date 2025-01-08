信息通道打通：國有資產調劑共享平台建立

中評社北京1月8日電／據新華社報導，為進一步提高行政事業單位國有資產配置和使用效益，強化財政資源和預算統籌，財政部依托預算管理一體化系統建立全國行政事業單位國有資產調劑共享平台，打通中央和地方的資產調劑共享信息通道，實現行政事業單位國有資產跨部門、跨級次、跨地區調劑共享。



記者8日從財政部瞭解到，財政部日前發布通知，明確了上述安排。



“資產調劑共享是實現資產梯度使用、延長使用壽命、做到物盡其用的有效手段，對於節約財政資金、有效保障單位履職和事業發展具有重要意義。”財政部資產管理司有關負責人說。



此次發布的通知明確了平台機制、工作任務、工作要求等三方面十條內容。通知明確，平台設置調劑廣場、共享廣場、需求廣場功能，分別查詢可調劑資產信息、可共享資產信息、單位提出的資產調劑共享需求，有效撮合供需雙方信息。



根據通知，各部門及其所屬單位負責可調劑共享資產盤點和供需信息推送；地方財政部門負責匯聚本地區預算管理一體化系統中的資產調劑共享信息；財政部負責匯聚中央和地方預算管理一體化系統中的資產調劑共享信息。確定需要調劑共享的資產，經供需雙方溝通一致，按照資產使用或處置辦法規定辦理。



通知明確，從2025年起，資產調劑共享工作將作為行政事業性國有資產報告的重要內容予以反映。財政部將運用平台情況納入行政事業性國有資產管理和預算管理績效評價，進一步推動做好資產調劑共享工作。