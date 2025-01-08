災難無情人有情：西藏抗震救災一線首日見聞

中評社北京1月8日電／據新華社報導，2025年1月7日9時5分，高原的黎明剛剛到來，6.8級強震突襲珠峰故里——西藏日喀則定日縣。



地震發生後，應急救援、消防救援、森林消防、公安幹警、部隊官兵等上萬救援力量，第一時間奔赴震中。棉被、毛毯、棉大衣、爐子、方便面等17萬餘件急需物資陸續運往災區。



新華社記者兵分四路趕赴地震災區一線，跟隨救援人員見證一個又一個生命被救出，帳篷搭起來了、暖和的被褥送來了、熱飯菜端上來了。



強震後，珠峰腳下的第一個日夜，災情就是命令，生命就是使命。



“我們用雙手把被埋人員刨出來。”定日縣公安局幹警頓珠次仁的身上全是灰塵，臉上的汗水衝出一道道溝，雙手指甲裡塞滿了泥土和血絲。



地震發生後，他和戰友們在半個小時內趕到定日縣長所鄉古榮村，這裡是受災最嚴重的村莊之一。從日出到日落，頓珠次仁所在的救援小隊今天救出了17名受困人員。



“報告支隊，發現一名被困人員，正在實施營救。”7日12時26分，在長所鄉古榮村一座坍塌的房屋廢墟下，救援人員發現一名被困人員，定日縣消防救援大隊與當地民警立即展開救援。救援人員以最快的速度將土塊鏟出，受困人員救出後立即轉移至安全區域進行救治。



夜幕降臨，漸漸暗下來的天色加重了搜救難度，為把握好“黃金72小時”，各級部門和單位持續不斷開展災後救援工作。



定日縣措果鄉災後救援現場，消防員手持手電筒仔細搜救，搜救犬在坍塌的廢墟中來回聞嗅，幫助搜救人員尋找失蹤者。

