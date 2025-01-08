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尹錫悅律師：“尹錫悅離開官邸”傳聞不屬實
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2025-01-08 17:31:30
中評社北京1月8日電／據新華社報導，韓國被停職總統尹錫悅的辯護團代表律師尹甲根8日下午召開記者會，否認有關“尹錫悅已離開官邸逃亡他處”的傳聞。尹甲根說，他7日晚在官邸見過尹錫悅。
就高級公職人員犯罪調查處（公調處）再次申請對尹錫悅的逮捕令，尹甲根表示，不會對“非法的逮捕令和調查”予以回應。他喊話公調處向其管轄法院首爾中央地方法院“起訴或直接申請拘留令”，屆時將在法院層面予以回應。
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