中外學者捐贈大量侵華日軍細菌戰刊物史料

中評社北京1月8日電／據央視新聞報導，1月8日上午，一場細菌戰歷史資料捐贈活動在浙江義烏侵華日軍細菌戰史實（義烏）陳列館舉行，來自中國、日本和新加坡學者捐贈大量珍貴刊物史料，為揭露日軍細菌戰罪行、還原歷史真相提供了新的證據。



這些捐贈涵蓋了東亞、東南亞等國家在不同時期出版的多語種圖書、雜誌、圖册等刊物，是世界反法西斯戰爭的珍貴史料，不僅豐富了細菌戰研究的資料庫，更是對歷史的銘記和對和平的守護。



日本福島縣立醫科大學醫學部講師末永惠子捐贈了新出版的《帝國陸軍防疫給水部圖像影集》和其所在日本戰爭與醫學醫療研究會所出的《戰爭與醫學醫療研究會會刊》。



《帝國陸軍防疫給水部圖像影集》是首部榮字1644細菌部隊人員的影集，來自731部隊姐妹機構1644部隊隊員的舊藏，真實地記錄了當時日軍細菌戰部隊的活動情況和相關研究，是日軍細菌戰罪行的鐵證。比起廣為人知的731部隊，1644部隊的真相遠未揭開，因此非常珍貴。



《戰爭與醫學醫療研究會會刊》則從學術研究的角度，為深入瞭解當時日軍在細菌戰與醫學醫療方面的關聯提供了重要參考，有助於進一步揭示日軍利用醫學進行細菌戰的醜惡行徑。



日本明治學院大學國際和平研究所研究員鬆野誠也此次捐贈的是合著的《驗證 100部隊——關東軍軍馬防疫廠的細菌戰研究》。100部隊從事人為地給動物注入病菌，並提取病毒來製作生物武器的工作，關係到長期受關注的抗戰時期遺留浙江省內大量爛腳病例的調查和研究。



這一研究成果對於揭露關東軍軍馬防疫廠這一細菌戰機構的罪行具有關鍵作用，為全面深入研究日軍細菌戰體系的全貌提供了重要的拼圖碎片，也再次證明了日本軍國主義發動細菌戰的歷史事實不容置疑。