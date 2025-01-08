陝西盼港青搭高鐵直達西安感受“古都風華”

中評社北京1月8日電／據人民日報報導，“香港作為國際化大都市，是西北地區向南開放的最佳窗口，陝西可以通過香港這個平台，向國際社會講好陝西故事、中國故事，擦亮陝西的歷史文化名片。”陝西省政協常委、港區省級政協委員聯誼會副會長張宗1月6日接受採訪時表示。



西安至香港直達高鐵列車5日正式開行，這是陝西西安首次開行直達香港高鐵列車，也是西北地區首趟進港列車。



陝西西安是絲綢之路的起點，香港是全球重要的國際金融、貿易、航運中心和國際創新科技中心。“如果兩個具備不同開放功能的城市更快、更高效地聯結在一起，發揮各自在科創和金融領域的優勢，這樣的聯動會達成‘一加一大於二’的效果。”張宗說。



祖籍陝西的香港立法會議員尚海龍表示，兩地高鐵直達不僅能有效促進陝港人流、物流、資金流相互往來，對陝港經貿、旅遊發展作出貢獻，也能更方便發揮香港背靠祖國、聯通世界的“超級聯繫人”“超級增值人”角色，將海外商機和產品服務帶到陝西，助力陝西好產品“走出去”，把“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”聯結得更緊密。



身兼香港中西區區議員的張宗說，陝西有中國傳統的人文歷史和以延安為代表的紅色基因這兩張文化名片，目前正在推動陝西與香港中西區的紅色文化同台展示，“兩地正式開行直達高鐵後，讓這樣的交流便捷多了！”