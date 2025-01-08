澳門紅十字會20萬元支援西藏地震災區

中評社北京1月8日電／據人民日報報導，記者從澳門紅十字會獲悉，西藏日喀則市定日縣7日遭遇6.8級強烈地震，澳門紅十字會迅速作出反應，向當地紅十字會瞭解災情，第一時間從賑災基金中，調撥20萬元人民幣，匯往災區，支持應急救援工作，送上澳門居民的關切和慰問。



澳門紅十字會表示，賑災基金將用於採購救災物資，以解決受災群眾的燃眉之急，幫助他們渡過嚴冬。



與此同時，澳門紅十字會強調，將持續關注災情動態，與西藏自治區紅十字會保持緊密溝通，隨時根據災情變化作出相應行動。