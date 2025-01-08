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一架自俄飛往烏茲別克斯坦的客機緊急降落
http://www.CRNTT.com   2025-01-08 17:41:02


　　中評社北京1月8日電／據新華社報導，據俄羅斯緊急部門消息，當地時間1月7日，一架由俄羅斯聖彼得堡飛往烏茲別克斯坦撒馬爾罕的波音737客機因技術故障緊急在莫斯科伏努科沃機場降落。機上載有173名乘客。

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