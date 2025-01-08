中國今年“兩新”政策最新部署來了

中評社香港1月8日電／中國國家發展改革委和財政部8日發布關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，部署加力推進設備更新、擴圍支持消費品以舊換新、加快提升回收循環利用水平等多方面工作。



新華社報導，在加力推進設備更新方面，通知指出，增加超長期特別國債支持重點領域設備更新的資金規模。對符合有關條件經營主體設備更新相關的銀行貸款本金，在中央財政貼息1.5個百分點基礎上，國家發展改革委安排超長期特別國債資金進行額外貼息，進一步降低經營主體設備更新融資成本。



在擴圍支持消費品以舊換新方面，通知明確，將符合條件的國四排放標準燃油乘用車納入可申請報廢更新補貼的舊車範圍。對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品（單件銷售價格不超過6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。對個人消費者交售用於報廢的老舊電動自行車並換購新車的，給予以舊換新補貼。



在加快提升回收循環利用水平方面，通知指出，繼續安排超長期特別國債資金支持高水平回收循環利用項目建設。加快推行資源回收企業向自然人報廢產品出售者“反向開票”，規範資源回收利用行業稅收秩序。



通知明確，充分發揮標準提升牽引作用。推進汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品質量和安全標準升級，加快制定智能家居、數碼產品等領域能效或水效標準。2025年底前按期完成“兩新”領域標準提升行動方案明確的全部294項重點國家標準制定修訂任務。



國家發展改革委副主任趙辰昕表示，推動“兩新”工作具體落實是一項系統性工程，將不斷完善“兩新”實施機制。優化政策參與門檻，一視同仁支持各類經營主體參與“兩新”活動，提高資金清算效率，降低企業墊資壓力。優化補貼申領流程，盡可能減少消費者信息多頭重復填報等問題，確保真金白銀的優惠更加便捷地直達每位消費者。