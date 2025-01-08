馬爾代夫接待國際遊客人數創新高

近日拍攝的馬爾代夫首都馬累全貌。杜才良攝（來源：人民網） 中評社北京1月8日電／據人民日報報導，馬爾代夫旅遊部發布的最新數據顯示，截至2024年12月22日，該國2024年以來共計接待國際遊客196萬人次，比2023年全年總數增長9%，再創新高，每位遊客在馬爾代夫的平均停留時間長達7.7天。其中，中國遊客人數達到26萬人次，約占國際遊客總人數的13%。中國成為馬爾代夫第一大客源國。



旅遊業是馬爾代夫經濟的支柱產業。2024年上半年，馬爾代夫旅遊業收入占該國國內生產總值的24.7%、外匯收入的60%。馬爾代夫獨特的“一島一酒店”式海島度假村，為當地帶來大量服務業崗位，吸納了全國超過70%的勞動力。國際遊客的消費也是馬爾代夫政府的主要稅收來源。



近年來，馬爾代夫政府推出多項舉措提振旅遊業。該國進一步擴大基礎設施建設投入，加強維護升級機場等交通設施，提升國際遊客的交通體驗。除了傳統的高端酒店服務，2024年馬爾代夫開設了更多中端價位酒店，為遊客提供更豐富的酒店選擇。馬爾代夫旅遊局設立了專門針對服務業人員的技能培訓班，促進更多從業者掌握外國語言、餐飲烹飪等服務技能。



馬爾代夫位於印度洋赤道附近，當地旅遊的傳統旺季是每年12月至次年4月。5月至11月是當地雨季，也是傳統旅遊淡季。2024年，馬爾代夫著重開發和推介了適合淡季的一系列旅遊項目，如水上運動、民俗文化節和觀賞海洋生物等。數據顯示，2024年7月和8月，到訪馬爾代夫的國際遊客人數顯著增長，8月抵達馬爾代夫的國際遊客人數歷史上首次超過同年4月。