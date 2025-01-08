日媒：阻止收購美鋼　美國自以為是難以容忍

中評社北京1月8日電／據新華社報導，就美國總統拜登日前以國家安全為由下令阻止日本制鐵（日鐵）收購美國鋼鐵（美鋼）一事，日本《朝日新聞》7日發表題為《美國自以為是讓人難以容忍》的社論指出，日美兩國私營企業之間達成的收購交易，竟然遭到美國政府缺乏合理解釋的幹預，這實在讓人無法容忍。



社論說，日鐵2023年底宣布斥資兩萬億日元（約合149億美元）收購美鋼，美國外國投資委員會在對該交易安全審查未達成一致的情況下，交由總統最終裁決。拜登在聲明中稱，收購“可能會給（美國）國家安全和關鍵供應鏈帶來風險”，但對得出這一結論的依據卻語焉不詳。



社論指出，在安全領域，日本本應是美國的親密盟友。如果說連日本企業的收購都存在風險，那麼拜登政府親自推動“加強與友好國家的供應網絡”的前提就不復存在。



社論認為，此次阻止收購交易的禁令可能讓包括日本在內的友好國家在對美投資時畏首畏尾。強推欠缺合理性的保護主義政策，反而可能削弱美國經濟。



社論還說，美國候任總統特朗普去年12月再次在社交媒體上發文反對日鐵收購美鋼。如果美國繼續奉行這種“內顧”傾向的政策，勢必嚴重動搖外界對於美國的信任。



社論強調，日本政府一直將日美同盟作為“日本外交的核心”，應該要求美國政府就此次決定做出充分說明，並糾正此前態度。