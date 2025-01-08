古巴一軍事物資存放點發生爆炸　13人失蹤

中評社北京1月8日電／據新華社報導，古巴革命武裝力量部7日在社交媒體上通報說，古巴奧爾金省拉斐爾·弗雷雷市一處軍事物資存放點當天凌晨起火後發生爆炸，13名古巴軍官和士兵失蹤。



通報說，事故不會對當地居民造成危害。火災原因和損失情況正在調查中。



古巴共產黨奧爾金省省委第一書記霍埃爾·基波當天在社交媒體上說，事發地附近約500名居民已被安全疏散。古巴黨政軍高層正在密切關注事態發展。