中評社評出2024年十大港澳新聞

澳門回歸25周年 習近平主席訪澳 中評社香港1月9日電（中評社報導組）中國評論通訊社港澳新聞部評出2024年度十大港澳新聞：



一，澳門回歸25周年 習近平主席訪澳



2024年12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。在3天時間裡，習近平主席密集出席18場活動，與各界人士廣泛接觸、深入交流，發表一系列重要講話。



在12月20日舉行的慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。他指出，澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，特別行政區政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功。澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。他表示，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。“一國兩制”蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。他希望，新一屆澳門特別行政區政府團結帶領社會各界，搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，更好發揮“一國兩制”制度優勢，不斷開創“一國兩制”事業高質量發展新局面。