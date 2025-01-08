美國禽流感疫情持續惡化

中評社北京1月8日電／據新華社報導，近期，美國人感染H5N1型高致病性禽流感病毒病例數不斷上升，並報告了該國首例人感染H5N1型禽流感病毒死亡病例。儘管有人擔憂禽流感病毒變異可能會導致人際傳播，但美國疾病控制和預防中心表示，目前美國公眾感染H5型禽流感病毒的風險仍處於低位。



禽流感病毒持續在美蔓延



H5N1型禽流感病毒仍在美國持續蔓延。美疾控中心網站最新數據顯示，2024年，美國有10個州累計報告66例人感染H5型禽流感病毒病例，其中加利福尼亞州累計報告37例，為全美最多。



2025年1月6日，美國路易斯安那州衛生部報告1例人感染H5N1型禽流感病毒死亡病例，為美國首例。州衛生部門在一份聲明中說，這名患者年齡超過65歲，有潛在健康問題，曾接觸過私人後院飼養的禽類和野鳥。聲明強調，目前H5N1型禽流感病毒對普通公眾構成的公共健康風險仍然較低，但接觸鳥類、家禽或牛的人群面臨更高的感染風險。



加利福尼亞州州長加文·紐森2024年12月18日宣布該州進入緊急狀態，以便高效應對正在該州奶牛場迅速蔓延的禽流感疫情。紐森在一份聲明中說，宣布緊急狀態是為了“確保政府機構擁有快速應對疫情所需的資源和靈活性”，應對措施“需要從地區性管控轉為全州範圍的監測和響應”。