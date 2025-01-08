中評社北京1月8日電／網評：拜登政府“臨別秋波”藏“殺意”



來源：大公網 作者：朱穗怡



中方近來密集向涉及對台軍售的美國軍工企業實施制裁措施：繼上月27日宣布凍結英斯圖公司等7家美企在華各類財產後，這個月2日又公告對洛克希德.馬丁導彈與火控公司等10家美企採取不可靠實體清單措施，禁止這10家美企從事與中國有關的進出口活動，禁止其高級管理人員入境。中方在短短七天內兩次對涉及對台軍售的美企進行反制，相當罕見。這顯然是針對美國拜登政府在卸任前掀起新一輪與台當局軍事合作的“高潮”，同時也是向外界傳遞清晰的信號：中方絕不姑息任何損害中國核心利益的行徑，將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。



拜登政府任期將於這個月20日屆滿，在卸任前這一個月，與民進黨當局在武器交易、軍事援助等方面勾連頻繁。上月20日，美方宣布向台灣方面出售價值約2.65億美元的指揮通訊設備，同一天還宣布將向台方提供5.713億美元的防務援助。三天後，拜登簽署“2025財年國防授權法案”，不僅納入“台灣安全合作倡議”、台美軍事創傷醫護計劃等新內容，還鼓吹美國與歐洲國家共同強化與台灣關係、支持台灣強化防衛能力、提升台美國防工業合作等。



拜登政府的“臨別秋波”，令台方受寵若驚。當中最受關注的是“台灣安全合作倡議”。據說，該倡議旨在強化台灣的反裝甲、無人機以及遠程精準打擊、電子戰、反電子戰、水下作戰、綜合防空與導彈防禦實力，並授權向台灣提供雷達、反艦導彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。其實，對於倡議中的這些內容，美方這些年來都在密鑼緊鼓地協助台方，如今納入正式法案，企圖把這一系列美台軍事勾連行徑合法化、機制化、常態化。這不僅嚴重違反一個中國原則，也是對中國大陸的進一步挑釁。而即將上任的美國特朗普團隊雖然在許多政見上與拜登政府有歧見，但在打“台灣牌”上則是頗有共識。尤其特朗普去年競選時已暗示台灣方面應擴大對美軍購，他第一任期對台軍售的總額超過210億美元創了新高。由此可見，未來四年，加緊武裝台灣，仍是美方打“台灣牌”的重要一環。



美方擴大與台軍事合作、向台灣出售更多武器，不僅是把台灣當成“提款機”，更是為了提升台軍戰力，倘若台海發生戰事，可令台軍盡可能拖長戰事，以消耗中國大陸的實力，圖謀把“俄烏戰事”的模式覆製到台海問題上。據說，美國眾議院軍事委員會幕僚曾向台媒透露，“台灣安全合作倡議”的部分內容是參考美烏現行合作模式。由此可見，拜登政府在卸任前頻頻向台方“拋媚眼”，實則是不斷在台海拱火遞刀。民進黨當局被推到火坑上烤，竟還對美方感激涕零，真是愚不可及。