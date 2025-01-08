核心分歧難解　加沙停火談判波折不斷

這是1月6日在美國華盛頓拍攝的美國國會大廈外景。新華社記者 胡友鬆 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月8日電／據新華社報導，卡塔爾方面7日表示，在首都多哈進行的加沙地帶停火談判仍在繼續，目前尚無達成協議的時間表。新一輪加沙地帶停火談判3日在多哈重啟，但以色列對加沙地帶的襲擊仍在持續。



自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在各方斡旋下舉行了多輪談判，但始終未能達成結束衝突的協議。分析人士指出，加沙停火談判時斷時續、未見突破，主要是由於以色列和哈馬斯在多項核心議題上差異巨大、互不讓步。此外，以色列國內的政治博弈、美國對以色列的長期偏袒，都使得加沙停火談判前景難期。



談判波折不斷



哈馬斯3日發表聲明說，加沙地帶停火談判當天在多哈重啟，哈馬斯一如既往地嚴肅、積極對待談判，並努力盡快達成協議。



在新一輪談判進行的同時，以色列繼續襲擊加沙地帶。加沙地帶民防部門7日表示，以色列當天轟炸加沙地帶多地，造成至少13名巴勒斯坦人死亡。此前，以軍於2日夜間至3日襲擊加沙地帶，共導致至少42人喪生。以軍方5日稱，以軍4日和5日轟炸加沙地帶100多個“恐怖目標”，打死數十名哈馬斯武裝人員。



過去數月，在卡塔爾多哈和埃及開羅舉行了多輪加沙停火談判，但都未能達成協議。2024年12月，以色列與哈馬斯就停火談判釋放積極信號，雙方均表示圍繞停火和互釋被扣押人員取得進展，“前所未有接近達成”協議。