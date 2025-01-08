中國服裝協會發布倡議書，打造良性市場生態

中評社北京1月8日電／據新華社報導，中國服裝協會8日發布《中國羽絨服裝行業自律與市場健康發展倡議書》，向各羽絨服裝企業、電商平台及相關單位發出倡議：誠信經營，強化企業自律；提升品質，提振消費信心；完善售後服務體系，保障消費者權益；創新發展，避免內卷式競爭。



前段時間，羽絨服裝市場良莠不齊引發社會關注。中國服裝協會發布倡議書，旨在為消費者和羽絨服裝行業發展營造良好市場環境，推動行業持續健康發展。



倡議書中特別提到，建立健全質量管理體系，從產品設計、原材料採購、生產加工到成品檢驗，嚴格把關每一個環節，確保產品質量符合國家標準，積極推動生產透明化和產品可追溯，讓消費者瞭解原料來源、生產過程和質量保障措施。同時，建立健全售後服務體系，提供便捷、高效的售後服務，向消費者普及羽絨服裝選購及洗護常識，提倡理性消費。



當前，我國羽絨服裝品牌高端化持續推進，市場集中度不斷提高，羽絨服裝市場規模增速穩定。中國服裝協會提供的數據顯示，2024年1至11月，我國規模以上企業完成羽絨服裝產量1.08億件，同比增長15.26%，增速比2023年同期有較明顯的提升。



中國服裝協會有關負責人說，協會將攜手羽絨服裝全行業，共同營造消費者、品牌企業與電商平台良性互動的市場生態。