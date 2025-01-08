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泰國警方：中國籍男演員王星為人口販運受害者
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2025-01-08 17:05:59
中評社香港1月8日電／泰國國家警察總署督察長塔查猜8日接受泰媒採訪表示，經初步調查確認中國籍男演員王星為人口販運受害者，後續計劃在1至2天內將其送回中國。
新華社報導，塔查猜在接受泰媒電話採訪時說，王星被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後發現被騙。
塔查猜還表示，根據相關程序，泰國多部門工作人員會妥善保護和照顧王星，在他和親屬準備好時，將協調中國駐泰國大使館將其送返中國，預計不超過1至2天。
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