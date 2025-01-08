涉韓總統夫婦兩項獨檢法在國會遭否決後作廢

中評社香港1月8日電／韓聯社消息，韓國國會8日召開全體會議，就《內亂獨檢法》和《金建希獨檢法》再次進行表決。兩項法案都遭到否決而自動作廢。



國會當天根據《國會法》對上述兩項法案進行匿名投票。《內亂獨檢法》以贊成198票、反對101票、棄權1票，《金建希獨檢法》以贊成196票、反對103票、無效1票被否決，最終自動作廢。



代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官崔相穆上月31日就上述兩項法案行使再議要求權（否決權），隨後法案被退至國會。根據相關規定，被總統否決的法案衹有在在籍議員中過半參與表決、贊成票超過三分之二才可獲得通過。



《內亂獨檢法》全稱為《關於任命獨立檢察官查明尹錫悅政府通過違憲緊急戒嚴發動內亂事件真相的法案》。根據該法案，獨立檢察官將調查此次戒嚴事件相關的所有疑點。



《金建希獨檢法》全稱為《關於任命獨立檢察官查清總統尹錫悅配偶金建希操縱股價事件真相的法案》。根據該法案，獨立檢察官調查對象為金建希參與操縱德意志汽車公司股價案、收受名牌包案、介入2022年6月的第8屆地方議員和地方政府各級領導選舉以及今年4月的第22屆國會議員選舉案、牽涉政治掮客明泰均（音）相關疑惑。該法案至今共作廢四次。