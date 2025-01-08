委內瑞拉：被拘留的“雇傭兵”中包含美國公民

中評社香港1月8日電／委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅宣布逮捕了一群外國“雇傭兵”，其中包含哥倫比亞和美國公民，他還表示這些人密謀阻止他在本周晚些時候的就職典禮。



半島電視台消息，馬杜羅在本周二表示，這些人正策劃在他周五的就職典禮前開展“恐怖行動”，並稱其中有兩名哥倫比亞“殺手”、三名來自烏克蘭戰爭的“雇傭兵”以及兩名美國公民。



他還表示，被拘留的美國公民的“級別很高”，但他沒有提供進一步的細節或逮捕證據。



馬杜羅在國家電視台播放的講話中指出，“就在今天，我們抓獲了7名外國雇傭兵，其中包括兩名來自美國的重要雇傭兵”，隨後還宣布在全國大規模部署警察和軍隊。



他補充道，“我相信在接下來的幾個小時內，他們會認罪的。”



馬杜羅將於本周五開始其第三個總統任期——他宣布贏得了去年7月這場引發爭議的選舉。馬杜羅表示，這些人員是在委內瑞拉境內地區（未指定）被捕的。



馬杜羅在米拉弗洛雷斯總統府發表講話時還指出，安全部隊共抓獲了來自25個國家的125名外國雇傭兵。他表示，他們進入這個南美國家是為了“對委內瑞拉人民實施恐怖主義”。



美國國務院和哥倫比亞外交部均未立即回應置評要求。



多年來，自2013年首次上台的馬杜羅經常聲稱美國主導了推翻他的統治的陰謀。



2023年底，在加拉加斯和華盛頓進行持續數月的談判之後，委內瑞拉政府釋放了數十名囚犯，其中包括10名美國人，而美國則釋放了馬杜羅的親密盟友、哥倫比亞商人亞歷克斯·薩博。



最近的逮捕事件發生在美國總統喬·拜登會見流亡的委內瑞拉反對派總統候選人埃德蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞的幾個小時之後，此外還有報導稱岡薩雷斯·烏魯蒂亞的女婿在加拉加斯遭到了綁架。



在這場會晤期間，拜登表示，他支持委內瑞拉“和平回歸民主統治”，並且警告不要在該國境內進一步實施鎮壓。



已被包括美國在內的該地區多國政府宣布為委內瑞拉當選總統的岡薩雷斯·烏魯蒂亞，正在訪問一些友好國家以期增加國際支持。



美國和委內瑞拉的幾個民主鄰國認為，這位反對派領導人以壓倒性優勢贏得了2024年7月份的總統大選，而官方宣布結果是偽造的。



反對派呼籲“數百萬”委內瑞拉人在本周四走上街頭抗議，以阻止馬杜羅保留總統權力或正式宣誓就職。



他們面臨著一場艱苦的戰鬥。



今年62歲的馬杜羅及其政治導師烏戈·查韋斯（已於2013年去世）在過去的四分之一個世紀內統治著委內瑞拉。



這兩位領導人都頂住了國內外的壓力，並通過民粹主義號召、具有爭議的選舉以及軍隊、警察和准軍事團夥的強大力量而保留了權力。