香港成立太空機械人與能源中心 協助國家探月

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東8日表示，特區政府已在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心（中心），目標是完成國家航天局探月與航天工程中心委派的國際合作項目，研發一款兼具精細操作能力和無線充電的多功能月面作業機械人（多功能機械人），將在嫦娥八號任務中發揮重要作用。



香港特區立法會8日舉行大會。孫東在回覆議員提問時介紹，中心研發的多功能機械人，將在月球極端環境下進行科學探測，儀器布置和安裝等任務，並將配備移動無線充電功能，為不同月面設備充電，以提升月球探測和協同作業能力，推動深空探測領域的技術發展，助力未來月面建設國際月球科研站拓展科學研究。國家航天局會根據實際情況，在有需要時調整相關任務的細節。



孫東表示，中心由香港科技大學牽頭與香港大學、香港中文大學、香港理工大學和香港城市大學合作成立，並將與內地及海外機構合作，包括上海航天技術研究院。國家航天局的探月與航天工程中心將協同香港科技大學共同領導聯合管理小組，負責評審技術方案和實施計劃，並考核各研究項目是否完成各階段的技術目標。



孫東還提到，為推動香港創科產業的發展，政府鼓勵企業在港設立新智能生產設施，包括利用本港具優勢的創科資源，發展創新產品及業務。航天科技產業是其中一個戰略性新興產業，特區政府在過去一段時間接觸了一些內地航天科技相關的企業，並鼓勵他們與香港的科研力量合作，在港設立研發中心，並在包括數據服務及應用的範圍內，提供創新服務。“我們也歡迎他們善用特區政府的相關支援措施，協助其於本港設立生產設施及開展測試等業務環節，為香港創科產業發展注入新動能。”