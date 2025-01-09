立法會舉行第17次前廳交流會 將優化安排

政務司副司長卓永興出席在立法會舉行的前廳交流會。圖示卓永興（第一排左五）、立法會主席梁君彥（第一排左四）、商務及經濟發展局局長丘應樺（第一排左三）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（第一排右六）與議員於會前合照（政府新聞處圖片） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會8日上午舉行第17次前廳交流會，由政務司副司長卓永興率領多名官員出席，包括首次以文化體育及旅遊局局長身份出席的羅淑佩。官員和議員圍繞發展旅遊熱點及推動銀色經濟的議題探討交流。卓永興表示，下次前廳交流會開始會進行一些優化安排，令交流會的討論更加深入、聚焦和暢順。



卓永興當天與商務及經濟發展局局長丘應樺和文化體育及旅遊局局長羅淑佩及其他政策局代表一同出席第17次政府與立法會的前廳交流會。當天討論分五組進行，議題分別是《香港旅遊業發展藍圖2.0》—— 發展旅遊熱點；促進銀色經濟，包括“銀色消費”、“銀色品質保證”、“銀色產業”、“銀色財務及保障安排”和釋放“銀色生產動力”；另外亦討論到推動文藝創意產業和運動發展。



卓永興說，今日的討論一如既往，非常熱烈，互動很活躍。議員提出了很多寶貴意見。大家都認同，發展旅遊業和推動銀色經濟對香港經濟非常重要。要做好這方面的工作，除了政府之外亦要凝聚社會、立法會等的力量。他強調，政府推進這兩方面的工作時，會認真參考議員的意見。



卓永興表示，前廳交流會是特首上任之初設立，兩年多以來計及今日已經進行了17次。對政府來說，前廳交流會的作用非常大。“在一個比較非正式的氛圍下進行坦誠討論，讓我們得到很多寶貴的意見，對推進良政善治非常有幫助。”



卓永興表示，政府不時思考如何讓大家的交流能進一步優化，並時刻留意議員就這方面的意見。“例如我們留意到有意見認為，現時參與交流會的組數和人數較多，變相交談時有些困難。另外，有議員希望設定議題方面，立法會有較大參與。”卓永興說，本著沒有最好、衹有更好的宗旨，政府會在往後的前廳交流會即由下次前廳交流會開始進行一些優化安排，令交流會的討論更加深入、聚焦和暢順。優化的方向，原則上包括：現時交流會每次有四至六組，由下次開始會改為每次以兩個事務委員會為基礎分組進行；每組由相關局長與事務委員會主席聯合主持。商定議題方面，每組亦會由相關局長與事務委員會主席於會前協商。會後有關的司局長會與事務委員會主席聯合會見傳媒，以總結交流會的討論。