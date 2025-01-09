長者內地養老子女在港免稅？港府：無計劃

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）針對有議員提出在內地養老人士的子女應在香港享有免稅額，香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇8日表示，政府現時沒有計劃放寬有關規定。



隨著越來越多港人選擇到內地安老，香港特區政府近年推出了多項措施方便長者，不少政策已做到“福利可攜”，例如醫療券可用在指定內地服務點；長者不必每年回港也可以領取“生果金”或長者生活津貼等。但長期不在港的長者，其子女孫輩不能申請父母或祖父母免稅額。有立法會議員認為，做法違背融入大灣區理念，其他安老政策背道而馳。



在當天的立法會大會上，議員黃國提出，香港融入大灣區發展時，要反思很多政策是否有配合。“一方面我們鼓勵或便利長者返內地安老，但另一方面有些政策，好像明顯有歧視，返內地反而沒有享受免稅。”



許正宇回覆議員提問時說，特區政府現時主要在香港為有需要的長者提供福利支援。因應香港人口老齡化的挑戰，政府近年亦推出多項便利跨境養老的措施，為長者提供更多選擇。然而，在稅務政策中考慮改變提供免稅額及稅項扣除的條件時，政府必須小心審視對公共財政帶來的影響及考慮出現不實申報的風險，力求在推動長者友善政策和審慎理財間取得平衡。



許正宇表示，香港採用地域來源原則徵收薪俸稅，即衹有於香港產生或得自香港的受僱薪酬、退休金或其他因職位而獲得的入息需要繳納薪俸稅。與此同時，薪俸稅下亦設有若干免稅額及扣除項目，因應它們設立的政策目標和處理實施時被濫用的風險，因而設有不同的申索資格，當中包括地域限制。