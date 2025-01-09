孫玉菡：香港勞動人口2046年料降至52%

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡8日在立法會表示，二○二四年年中香港人口已超過750萬人，按最新推算至二○四六年會達到819萬，當中65歲及以上長者屆時將增加至佔人口36%，勞動人口參與率亦會因而由二○二三年的約55%逐步下降至二○四六年的52%左右。



在當天的立法會大會上，孫玉菡在回覆議員關於人口政策的提問時說，人口結構與社會發展息息相關。政府統計處（統計處）每五年都會編製最新的人口推算，釐定推算期內不同時間的香港人口規模，為政府在各方面的規劃工作提供基礎。二○二四年年中香港人口已超過750萬人，按最新推算至二○四六年更會達到819萬，撇除外籍家庭傭工，當中65歲及以上長者屆時將增加至佔人口36%，勞動人口參與率亦會因而由二○二三年的約55%逐步下降至二○四六年的52%左右。



孫玉菡說，要應對人口結構轉變帶來的挑戰，以及持續配合和推動香港的長遠發展，需要不同政策範疇的完善規劃，包括經濟發展、基礎建設、教育培訓、青年發展、房屋供應、勞工福利、醫療服務、社區支援、育兒配套等。



孫玉菡表示，人力一向是香港賴以成功的要素，亦是社會及經濟發展的動能。促進人口增長為本港的長遠發展提供所需人力，持續壯大本地人才庫。勞工及福利局（勞福局）去年十一月發布的“2023年人力推算”顯示，預期本地人力需求將由二○二三年的355萬上升至二○二八年的375萬人。然而本地人口急速高齡化，未來五年各行各業人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將持續擴大。因此，政府除會繼續加大力度培育本地人才及釋放本地勞動力外，亦會在致力保障本地人士優先就業的前提下適度輸入外來人才。自本屆政府二○二二年底推出一系列積極招攬人才措施，各項人才入境計劃至去年底共收到逾43萬宗申請，當中逾27萬獲批，超過18萬名人才帶同其受養人經各項人才入境計劃抵港，扭轉本地勞動人口疫情期間的跌勢，有效填補本地人口及人力缺口。勞福局會陸續落實二○二四年《施政報告》宣布各項輸入人才的革新措施，繼續吸引及支援更多高質素人才來港落地生根，以配合香港經濟高增值及多元化的發展。