鄧炳強：約3500免遣返聲請人正被安排遣離

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強8日在立法會表示，截至2024年11月底，有15782名免遣返聲請人在港，當中包括約900人的聲請尚待入境處審核、約1100人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、約8400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後，向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，餘下約3500人正被安排遣送離港。



鄧炳強在回覆議員關於免遣返聲請的提問時說，處理免遣返聲請的整體政策目標，是在防止潛在濫用聲請機制人士抵港的前提下，盡力確保高效率處理聲請和相關上訴，同時符合法律要求的高度公平標準，並盡快遣送聲請不獲確立者離港。政府多年來一直採取多管齊下的策略處理免遣返聲請。



特區政府在二○二二年十二月實施更新的遣送政策，以減少聲請不獲確立者透過提出相關訴訟拖延其非法在港時間。在更新的遣送政策下，若聲請不獲確立者就其免遣返聲請提出的司法覆核或相關許可申請被高等法院原訟法庭（原訟法庭）拒絕，即使有尚待處理的法律訴訟程序（包括向更高級法院就原訟法庭的裁決提出的上訴），入境事務處（入境處）仍可遣送相關聲請不獲確立者離港。與此同時，司法機構一直積極採取多項措施以確保在合理可行的情況下，盡快處理與免遣返聲請有關的案件，包括增加人手處理與日俱增的個案，以及精簡相關法庭程序以提高效率等。



鄧炳強表示，根據入境處的資料，截至二○二四年十一月底，15782名免遣返聲請人在港，當中包括約900人的聲請尚待入境處審核、約1100人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會（上訴委員會）作出決定、約8400人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及約1 900名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約3500人正被安排遣送離港（包括約2600人尚待來源國確實返回資格）。