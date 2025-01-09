限制移民港人回流就醫？港府：暫無意改變政策

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會8日舉行大會，有議員關注移居海外港人“回流醫病”問題，表示有意見認為相關做法衍生額外及不必要公帑開支，要求政府考慮限制移居海外的港人，不能享用部分福利及服務。香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂表示，如何界定常住香港，移居海外或回流居港人士，從而調整甚至限制持有效身份證人士享用本地的福利和使用公營服務，是很複雜的題目，需要廣泛討論才能達成共識。暫時無意改變政策。



盧寵茂在回覆議員相關提問時說，香港是一個多元開放的社會，作為國家全球化程度最高的國際化城市，香港與內地和國際合作交流非常緊密，匯聚不同背景和國籍的人士，多向自由流動，尋找經濟商機和深造機會等，這有助提升香港自身的競爭力。為配合香港的獨特優勢和本地人口的高流動性，政府在制定社會福利措施及各項公營服務時，需顧及多項複雜因素，結合相關服務的性質和目標、需求模式、人口結構、成本效益、社會公平性等一一予以考慮。因此，不同社會福利措施和公營服務的運作模式，包括服務範圍、資格準則、資助水平等也會有所不同，以回應市民的不同需求。如何定義常住香港、移居海外或回流居港，從而調整甚至限制持有有效香港身份證人士享用本地福利及使用公營服務是複雜的題目，需要廣泛討論才能達致共識。



盧寵茂表示，香港擁有公私營並行的雙軌醫療體系。公營醫療服務是香港醫療體系的基石及全民安全網。醫管局作為公營服務體系的核心，提供獲政府大幅資助的服務，其實現時平均資助高於97%。香港接近90%的人口依賴公營醫療系統所提供的服務，不過香港公營醫療的經常性開支只佔本地生產總值約3.9%，在人口結構相近的其他發達經濟體中屬於比較低。以效率來說，醫管局每年以約900多億元的政府資助便能夠服務香港約750萬人口中佔接近90%的大部分人，以及建立一個醫療安全網，令香港的醫療系統在全球醫療衞生服務中以高效率見稱。



盧寵茂說，醫管局作為主要公營醫療服務提供者，致力落實政府的政策目標，包括確保符合資格的市民不會因經濟困難而不能獲得適當的醫療服務。任何持有有效香港身份證的人士及屬香港居民的11歲以下兒童，均可以符合資格人士身分，使用資助公營醫療服務。現時並無規定使用者需要居住香港某指定日數。因此，醫管局並無要求到醫管局接受服務的病人每次提供求醫時居港或離港天數的資料，故未可就所謂“回流醫病”作統計。鑑於醫療服務有偶發性及急切性，亦無法作年度審批申請，醫管局暫時無意要求所有持有香港身份證合資格人士，每次就診時提供居港日數資料並確定為“回流醫病”以限制其使用服務。