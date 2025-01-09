香港過去兩年七百場萬人演唱會 消費額37億

立法會8日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月9日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩8日在立法會表示，香港二○二三年至二○二四年大約有每年350場觀眾超過萬人的大型演唱會，即平均每個月便有約15場大型演唱會舉行。粗略估算這些演唱會有超過420多萬名觀眾；當中有超過150萬旅客，他們為香港帶來約37億元消費額，經濟增加值約22億元。



羅淑佩在回覆議員關於發展“演唱會經濟”的提問時表示，香港中西文化交融，擁有兩文三語的環境，加上獨特地理優勢，全球超過一半人口可以在五小時內飛抵香港，香港流行文化向來發展蓬勃。政府樂見每年都有許多外地和本地歌星及組合的演唱會在香港舉行，吸引市民和來自世界各地的旅客欣賞。大型演唱會能帶動相關行業的經濟發展，亦能帶動社會氣氛，刺激本地消費。香港絕大部分演唱會由私人企業舉辦，以商業原則運作，政府鮮有提供財政資助。主辦單位在考慮在港舉辦流行演唱會時，會考慮多方面的商業因素，例如演唱會規模、財政可行性、預期目標觀眾客群及人數，以及場地配套等。政府歡迎各私人企業和中介機構繼續物色不同歌星或組合在港舉辦演唱會。



羅淑佩表示，就本地表演場地容量而言，若舉行演唱會的場地可容納超過10000名觀眾，可視之為大型演唱會。根據局方估計，二○二三年至二○二四年大約有每年350場大型演唱會，即平均每個月便有約15場大型演唱會舉行。粗略估算這些演唱會有超過420多萬名觀眾；當中有超過150萬旅客，他們為香港帶來約37億元消費額，經濟增加值約22億元。當中個別演唱會，尤其是涉及非本地表演者及支援團隊的演唱會，更可帶動接近過億直接開支。隨著啟德體育園的落成和啟用，香港可舉行更多具規模和經濟效益的演唱會，令香港成為舉辦大型流行演唱會的絕佳地點，也符合政府在《文藝創意產業發展藍圖》提及發展香港成為流行文化之都的目標，以及《香港旅遊業發展藍圖2.0》提及發展“盛事+旅遊”的長遠方向，打造具特色的旅遊項目和產品。

