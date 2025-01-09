快評：大罷免勝敗難料　藍綠都放低姿態

中評社快評／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前拋出“雙罷”，與民進黨關係密切的公民團體則已針對10多位國民黨“立委”發起罷免連署，大罷免潮來勢洶洶。不過，國民黨主席朱立倫和民進黨秘書長林右昌昨天談及相關議題，卻都放低姿態，似有意冷處理。



朱立倫說，人不犯我，我不犯人；國民黨希望和不希望戰，備戰不求戰、以戰止戰是基本態度。林右昌同日受訪表示，民進黨從來沒主導過罷免，罷免若從政黨角度出發，只會演變成政黨衝突；罷免想成功需更大的社會力支持，發動罷免的法定時間根本還沒到，現在談這些事情，會被在野黨操弄成政治鬥爭，批評執政黨當家鬧事、輸不起，弱化民團罷免的正當性。



藍綠兩黨中央都放低姿態、有意冷處理，並不令人意外。很明顯，雙方都在觀察民意走勢，也在算計大罷免的勝敗。另外，發動罷免的法定時間的確還沒到。依據相關規定，“立委”須在任滿1年後才能被罷免，現任“立委”去年2月1日就職，今年2月1日起才能被罷免。



民意方面，柯建銘喊出“雙罷”，各方反應並不好，連綠營內部看法也有分岐。勝敗方面，大罷免固然可能罷免數位當初得票率較低的國民黨“立委”，但也難保吳思瑤等幾位民進黨“立委”被罷免掉。前“立委”郭正亮7日推測，民進黨有可能因此輸更多，“搞不好現有的51席變成49席”。



因為受困於“朝小野大”，民進黨從去年初就盤算在今年2月1日“立委”任期滿1年時進行大罷免，唯去年10月13日罷免國民黨籍基隆市長謝國樑失敗後，對搞大罷免信心不足。戰或不戰，民進黨陷兩難，也還未真正準備好。