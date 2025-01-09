理大旅遊休閑管理8年全球第一

教學及研究酒店唯港薈（圖源：唯港薈網站） 中評社北京1月9日電／據文匯報報導，香港正致力發展盛事經濟和推廣“無處不旅遊”，對旅遊和酒店管理相關人才有極大需求，除了向外引進之外，原來“人才寶藏”就在身邊。在上海軟科（ShanghaiRanking）最新發布的“2024世界一流學科排名”（GRAS）中，香港理工大學於旅遊休閑管理學科連續8年蟬聯全球榜首，並在多個世界學科排名榜中高踞世界及亞洲第一，展現卓越的教學和研究水平與雄厚的行業實力。理大酒店及旅遊業管理學院院長及講座教授田桂成日前接受香港文匯報專訪時表示，這對於正在積極發展國際專上教育樞紐和推廣“留學香港”品牌的香港而言意義非凡，值得為此感到驕傲。學院會繼續擔當學生的教育者和造夢者，幫助他們發揮最大潛能，成為行業的領袖。



自軟科於2017年設立“世界一流學科排名”以來，理大在旅遊休閑管理學科連續雄踞榜首8年之久，更於大學學術表現排名（URAP）的“商業、管理、旅遊業及服務學科”領域中，由2018／2019至2023／2024連續6屆排名世界第一位，在2017年世界大學排名中心（CWUR）的“酒店、休閑、體育與旅遊”類別中亦位列世界之首， 在2014年QS世界大學學科排名的酒店管理類別中亞洲區名列前茅。



田桂成表示，學院和學科的成功要歸功於一眾優秀的教職員、研究員、學生、校友和所有業界支持者的共同努力。亞洲已經成為世界酒店和旅遊業領域的卓越中心，學院多年來的努力，使其不僅在亞洲領先，現時更加是領先於世界，並引領精益求精、更臻卓越的潮流。



“香港應該為著擁有一個領先世界的學科領域而驕傲。”他解釋，傳統上瑞士的酒店及旅遊學院十分出名，是該領域的世界中心，但後來中心移到了美國，現在則是香港，“我們是世界第一的學院，如果家長正在考慮送子女去學習酒店及旅遊業管理，他們會想到並選擇香港。”



香港特區政府正積極推進國際專上教育樞紐的發展，並透過推出提升錄取非本地生限額及暫免非本地本科生參與兼職工作的限制等鼓勵措施，去爭取全球尖子來港留學。對此，田桂成認同，現時正是很好的發展時機，很多新的改變正在發生，加上有在某些領域領先世界的世一學科，“這使得香港非常有吸引力！”