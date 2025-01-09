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西安非遺年貨受歡迎
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2025-01-09 11:04:09
遊客在非遺年貨集市上瞭解皮影技藝（圖源：新華社）
中評社北京1月9日電／據新華社報導，1月7日，2025年“非遺好物 國潮煥新——四季非遺購物月”一季度活動在陝西西安啟動。活動期間，全國各地的非遺好物齊聚集市，豐富春節期間非遺產品供給。
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