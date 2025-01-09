乍得總統府遭襲致19人死亡

中評社北京1月9日電／據新華社報導，乍得外交部長兼政府發言人庫拉馬拉8日晚說，一個24人的武裝團夥當晚對總統府發動襲擊，18名襲擊者和1名乍得士兵在交火中死亡。



庫拉馬拉在乍得國家電視台接受採訪時說，這個武裝團夥攜帶槍和刀，乘車接近總統府。襲擊者中，18人被擊斃、另有6人受傷。同時，1名乍得士兵在戰鬥中喪生，還有3名士兵受傷。



庫拉馬拉說，目前仍在對此次襲擊進行調查，以查明確切情況。