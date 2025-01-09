甲廈空置率或升至18.9%　租金跌逾5%

陳錦平（右二）表示，隨著融資成本下降，今年本港房地產需求將改善。左二為溫運強，中為馮慧詩。（大公報） 中評社香港1月9日電／儘管甲級寫字樓租賃活動於2024年略有改善，全年淨吸納量近百萬方呎，為2018年以來最高水平。惟租賃活動在第四季呈季節性放緩，加上新供應落成，令整體空置率按年升0.2個百分點至17%，世邦魏理仕預期，今年的新供應或會令空置率續升至18.9%，料甲廈租金今年有5%至10%下調空間。



大公報報導，世邦魏理仕指，甲級寫字樓於2024年第四季淨吸納量為負19.15萬方呎，但全年錄得95.6萬方呎正吸納量，為2018年以來最高。全年計，甲廈2024年租賃量達430萬方呎，較2023年的400萬方呎增加7.5%。



2024年甲廈空置率上升0.2個百分點至17%，全年空置量攀升至1520萬方呎，空置率過剩導致全年租金下跌6.3%，較2023年的5.5%跌幅加劇。



世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，新落成項目繼續推動租戶傾向租用優質寫字樓，而寫字樓租金下調使企業考慮升級其空間。



展望2025年，該行預計內地的經濟政策或會刺激香港IPO活動增加，提振本港金融業的發展，料寫字樓新租賃量將按年增加5%，惟新增供應或會令空置率繼續上升，預計2025年租金再跌5%至10%。



核心區街舖租金看升5%



商鋪方面，較低的租金水平刺激租賃需求，2024年新租賃量110萬方呎，餐飲業為最活躍板塊，在2024年租賃占37.7萬方呎。受到持續的租賃支持，核心區商鋪租金去年第四季按季升1%，全年增幅為5.7%。



世邦魏理仕香港顧問及交易服務─商鋪部資深董事兼主管溫運強表示，展望2025年，香港的盛事經濟將帶動旅客人數持續增長，大多數新開商店將集中於中低檔餐廳、新興時尚品牌及健康相關零售商，但核心區一線街商鋪空置率預計將保持在相對較低的水平，支持2025年租金看升5%。



世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，融資成本下降，今年房地產需求有望持續改善，交投量呈溫和增幅。