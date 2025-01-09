香港財赤高企　如何調整社福政策？

香港的社會福利存在不少“搭便車”行為，導致公帑白白浪費。\AI制圖 中評社香港1月9日電／以往香港特區政府秉承“小政府”理念，以市場化方式構建社會保障體系。但鑒於全球化退潮、老齡化加劇等因素，政府管治愈發強調積極有為，以社福為代表的公共支出也逐年水漲船高，在財赤高企的今天尤為引人矚目。



大公報報導，在全民社保缺位的背景下，香港於2000年底引入強積金制度，就是以私營機構作為主體，取得不俗成果。近年來特區政府加大公共開支力度，但在制定政策時容易忽視“選擇性激勵”原則，造成政府、企業、居民三方的行動目標不一致，無法達成集體利益最大化效用。



乘車優惠淪為公地悲劇



事實上，社會福利作為公共用品，衍生出的“搭便車”行為在香港十分普遍。以當下廣泛討論的“60歲以上老人兩蚊乘車優惠”為例，由於香港沒有嚴格的退休年齡標準，很多60歲以上的老人仍然在職，如60至64歲人士的勞動參與率高達49.2%，這些打工長者憑借乘車優惠為自身工作提供便利，顯然與政策初衷相違背。而很多公交線路都實行分段收費，巴士公司放任60歲以上老人“長車短搭”——乘坐短途旅程、支付長途費用，變相套現更多財政補貼，更是白白浪費公帑。



打工長者乘搭政府財政的“順風車”，巴士公司又搭打工長者的“順風車”，當財政支出無以為繼，只能大幅縮減甚至裁撤福利，最終落得“三個和尚沒水喝”的下場。



如何將非市場化的福利措施，置於價格機制的約束之下，是各國政府的重要課題，但成績優異者寥寥。社會保障體系本應作為“安全網”，兜底弱勢群體的基本利益；但往往被做成“彈簧床”，誘惑普羅大眾主動躺平。



公共政策若出現“父愛氾濫”傾向，必然導致兩大危害：首先是獎懲機制失效。少數人鑽政策漏洞可以坐享其成，額外費用卻由所有納稅人共同承擔，社福系統不能對“犯規者”予以即時懲戒。其次是分配機制失衡，大學畢業生為申請公屋尋求低薪職位，人生境遇可能反而好過奮力打拼的同學，“愈努力、愈絕望”，勞動力市場出現逆向淘汰。



不可否認，香港特區政府也一直打擊“搭便車”行為，但要知道社福政策從來都是“落地容易、收回難”，若不能在構思之初就設計好激勵相容性，事後修正往往會惹得民怨四起。當前歐洲經濟的舉步維艱，蓋因福利民粹主義經已做大，封鎖了政府改革的騰挪空間。

