美今年料減息2次　經濟溫和增長

中評社香港1月9日電／據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，展望2025年，在美聯儲全年約減息2次，以及“特朗普2.0”主要政策兌現程度及節奏均沒有大幅超預期的基準情形下，美國經濟預測將保持溫和增長，全年國內生產總值（GDP）同比增速約2%。



大公報報導，具體來說，消費預計保持一定韌性。首先，居民部門杠杆率低於疫情前、消費舉債規模相對可控，叠加新一輪耐用品周期開啟、拉動商品消費進一步增強，周期效應有所支撐。其次，主要由於疫情期間積累的超額儲蓄耗盡，減稅政策落地需時，關稅政策預計使部分產品漲價，或對消費造成較溫和影響，服務消費則因利率敏感性低而難以受美聯儲減息提振，造成政策效應有所減弱。



美股估值過高 漲幅或受壓



再者，本年度美股已計入政策預期，特朗普就任首年的市場波動性或加大，當前估值過高等因素可能影響美股漲幅。利率下行放緩或限制房價漲幅，也不利於財富性收入明顯增長。但另一方面，就業市場韌性、反移民政策支撐工資性收入，預計財富效應總體持平。



投資增速預計持平，主要因為不確定性有所減弱，促使庫存周期回升從下游逐步向中游傳導，但上游補庫或仍需時日。其次，美國長期抵押貸款利率依然高於租金收益率，同時美聯儲2025年預計減息幅度低於2024年，短期內對地產投資或有所影響。另外，雖然人工智能技術周期預計推動知識產權投資擴張，但企業投入資本回報率與融資成本相當，減息放緩預期下企業投資改善較為緩慢，複雜地緣形勢亦影響企業投資信心。



除此之外，關稅政策預期對通脹有所擾動，但減稅政策導致的美元走強或部分緩解關稅引起的進口價格上行，關稅對居民消費價格指數的短期影響相對不明顯，以及美聯儲對關稅政策保留抉擇空間，維持依數據路徑調整貨幣政策的方針，叠加國際油價上行動能偏弱，綜合來看通脹快速上行的可能性較低。