90後袁小婷：用多種語言傳播中國文化

二〇一五年，袁小婷（中）在厄瓜多爾水電站的工作照。（圖片來源：受訪者供圖） 中評社北京1月9日電／據人民日報海外版報導，袁小婷從北京語言大學西班牙語專業畢業後，赴拉美參與“一帶一路”項目。在拉美，袁小婷看到多元文化的差異，她開始主動教授當地居民中文，傳播中華文化。這段經歷促使她進行職業轉型，如今的她是一名深耕語言教學的自媒體博主，用豐富多彩的方式向世界打開教授中文、粵語的窗口，粉絲數量超400萬。



拉美追夢



袁小婷是土生土長的深圳姑娘，家住在深港交界口岸。各式各樣來往的行人說出的不同語言，對她有著強烈的吸引力。袁小婷會下意識地模仿聽到的新語言和方言，諸如英語、粵語、客家話，每一種她都學得有模有樣。在這樣的語言環境影響下，語言學習在袁小婷心中種下一顆種子。



高考填報志願時，袁小婷選擇學習西班牙語。她說：“其實我們每個人畢生都在致力於成為一名語言善用者。”袁小婷期望用多語言打開瞭解世界的窗口。



在大學的時候袁小婷去墨西哥進行交換學習，課餘時間她會去當地的高中、大學教中文。袁小婷希望通過語言的教學，告訴拉美地區的人們中國到底是什麼樣的。她說：“我想告訴大家中國是一個熱情好客的國家。”



袁小婷在課上最常用的一個例子便是廣場舞大媽，她發現每當她說到“大媽”兩個字的時候，學生們的眼睛都在發光，因為在西班牙語裡面“dama”便是女性的意思。在袁小婷的形容下，“大媽”成了中國熱情的具象化詞匯，學生們想到“dama”就會想到中國廣場舞大媽們活力四射的舞姿、熱情洋溢的笑容。通過一個單詞，許多拉美地區的學生打開了認識中國的大門。



大學交換的經歷讓拉美在袁小婷心中留下很深的印象，於是，在2015年畢業後，袁小婷前往拉美地區，參與“一帶一路”項目。她參與的第一個項目是建設厄瓜多爾水電站，如何取得當地百姓的支持，搭建好溝通的橋梁，是袁小婷面臨的首個挑戰。