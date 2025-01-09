尹錫悅連日神隱　下落惹猜測

韓國總統官邸被巴士包圍，阻擋外人進入。（來源：法新社） 中評社北京1月9日電／據大公網報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）針對總統尹錫悅的逮捕令有效期已於7日獲法院延長，有傳言稱“尹錫悅已離開官邸逃亡他處”。尹錫悅的代表律師8日回應，否認相關傳聞。



韓國首爾西部地方法院7日重新簽發對被停職總統尹錫悅的逮捕令，公調處未對外公開逮捕令有效期。韓國最大在野黨共同民主黨議員安圭伯在KBS電台上聲稱，“據我所知，他（尹錫悅）已經逃離龍山，躲在其他地方。”他還稱“收到一份報告”，“聽說警方也在尋找他的行蹤”。警方表示，“無法具體透露總統所在地點”，但“我們持續在追蹤他的位置”。



消息稱，公調處在1月3日進行首次逮捕時，仍確定尹錫悅在官邸，並且他至少直到這個星期初都在那裡。檢警人員稱，即便法院簽發新的逮捕令，鑒於尹錫悅有層層保護，仍不確定尹錫悅人在何方。



不過，尹錫悅的辯護團代表律師尹甲根8日公開否認相關傳聞，並表示自己7日晚在官邸見過尹錫悅。尹甲根還表示，不會對“非法的逮捕令和調查”予以回應。



韓國國會8日再次表決針對調查尹錫悅的“內亂特檢法”和調查總統夫人金建希的“金建希特檢法”，均未獲足夠的票數通過，法案自動作廢。韓國國會上月通過上述兩項特檢法，但代總統崔相穆以違反憲法分權原則為由否決了這兩項法案，法案被退回國會再次表決。