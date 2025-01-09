瑞銀降香港樓價預測　今年料無升跌

中評社香港1月9日電／瑞銀發表香港房地產報告，把今年樓價預測由去年10月估計的持平至最多升5%，修改至無升跌，因特朗普勝出美國大選後，今年美國潛在減息次數或減少，且短期樓市供應量高及宏觀不確定因素可能會限制樓市漲勢，但相信人口流入本港有助推動租金出現低單位數升幅，估計今年再現正利差（positive carry），即“供平過租”；如果樓價跌勢加劇，預期政府會有更多支持樓市的措施，包括新投資移民計劃將全面納入住宅投資，以及容許個人動用強積金去買樓甚至租屋。



該行認為，今年市場挑戰在於美國減息次數會較少、內地經濟刺激政策欠細節，以及潛在加徵關稅帶來的影響，惟樓價大幅下挫的機會不大；隨著美國息口年內料下調0.5厘，本港新造按揭利率應會由3.5厘降至3.3厘，加上估算全年租金最多可升5%，今年底住宅收租應出現0.5厘正利差。此外，參考過往下行周期，如失業率上升，樓價及租金的下行風險增加，該行宏觀團隊預測今後兩年失業率維持3%。



瑞銀香港房地產分析師梁展嘉昨日於記者會上表示，對樓市看法較為審慎，目前可售單位約4.6萬夥，就算相比去年初的5.1萬夥回落，仍屬供應充裕，因庫存尚需32個月時間才能消化，當庫存消化周期降至歷史平均數的30個月以下，樓價方會回穩。



談及政府再面臨千億財赤，梁展嘉說，過去幾年政府財政較為依賴賣地收入，發展商槓桿高且有大量庫存在手，導致投地意欲不大，令賣地收入減少，若政府希望賣出土地，便需設法幫助發展商去庫存。



他補充，市場普遍預期美國今年減息次數由4次降至兩次，全年只減息0.5厘，假如今年聯儲局不下調利率，將對香港樓市帶來打擊，倘美國甚至反手加息，雖然本港中小型發展商的租金收入足以應付利息支出，不過有部分或急於減價賣樓回籠資金，涉約4000多夥供應。樓市出現較大波動的話，政府會出手穩樓價。

