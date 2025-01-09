神十八乘組太空歸來後首次公開亮相

中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟十八號航天員乘組與記者見面會，葉光富（右二）、李聰（右一）、李廣蘇（右三）3名航天員從太空返回兩個多月後首次正式公開亮相（圖源：新華社） 中評社北京1月9日電／據新華社報導，中國航天員科研訓練中心8日下午在北京航天城舉行神舟十八號航天員乘組與記者見面會，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員從太空返回兩個多月後首次正式公開亮相。



航天員乘組從太空返回後的恢復期，主要分為隔離恢復、療養恢復、恢復觀察三個階段。目前，在中心科研保障團隊的精心守護和照料下，3名航天員已完成前兩個階段工作，身心狀態良好，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復到飛行前水平。



2024年4月25日，神舟十八號載人飛船從酒泉衛星發射中心發射升空，將葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員送入太空。3名航天員在軌駐留192天後於2024年11月4日返回東風著陸場，刷新了中國航天員單個乘組在軌最長時間紀錄。



兩度飛天、在軌飛行總時長達到375天的指令長葉光富，是目前我國在軌飛行時間最長的航天員。“我很榮幸能夠同隊友一起參與並見證新紀錄誕生。這種突破既是自我的突破，更是中國載人航天不斷追求卓越、持續提升能力的突破。”談及個人和乘組創造的多個紀錄，他說，“正是因為有工程全線的助力和守護，才能心無旁騖、全力以赴。”