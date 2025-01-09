發改委：“兩新”政策加力擴圍

（來源：人民日報） 中評社北京1月9日電／據人民日報報導，2024年底舉行的中央經濟工作會議提出，加力擴圍實施“兩新”政策。1月8日，國家發展改革委、財政部《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》向社會發布。當天，國務院新聞辦舉行政策例行吹風會，邀請有關部門相關負責同志介紹了相關情況。



“兩新”政策擴大有效投資、提振消費需求效果明顯



會上，國家發展改革委副主任趙辰昕從4個方面總結了2024年“兩新”政策的實施效果。



激發消費活力效果明顯。2024年，全國汽車報廢和置換更新超過650萬輛，新能源乘用車國內市場滲透率從6月開始連續7個月超過50%，全年國內零售量達到1100萬輛。2024年7月底，加力支持“兩新”政策推出，8月，全國家用電器和音像器材類銷售額同比增長3.4%，增速由負轉正並保持高速增長，9至11月，分別同比增長20.5%、39.2%和22.2%。



拉動投資增長效果明顯。2024年，僅超長期特別國債資金支持的4600多個設備更新項目中，工業、用能、能源電力、交通運輸等設備更新量就超過200萬台（套）。初步估算，在“兩新”政策帶動下，重點領域設備更新總量超2000萬台（套），有力拉動相關領域投資。



促進產業升級效果明顯。“兩新”政策推動設備製造和消費品行業生產快速增長。2024年11月，裝備製造業增加值同比增長7.6%，對規模以上工業增加值增長貢獻率接近50%；船舶及相關裝置製造、智能消費設備製造、鋰離子電池製造等裝備行業增加值分別同比增長20.1%、10.7%和8.8%。



支撐綠色轉型效果明顯。“兩新”標準提升行動已經發布能耗、污染物排放等重要標準168項，2024年全國新增智能化社區廢舊物資回收設施1.1萬餘個，1級能效家電銷售額占比高達90%。據測算，2024年“兩新”政策落地形成的節能量約2800萬噸標準煤，減少二氧化碳排放約7300萬噸。



“‘兩新’政策實施對擴大有效投資、提振消費需求、促進綠色轉型、改善社會民生產生重要作用和顯著效果。”趙辰昕說。



財政部經濟建設司司長符金陵介紹，截至2024年底，中央財政安排的1500億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢，部分地方主動增加安排地方資金，保障支持政策不斷檔。