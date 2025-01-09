2025年美國消費電子展開幕

1月7日，人們在美國拉斯維加斯消費電子展參觀TCL展區。（來源：新華網） 中評社北京1月9日電／據新華網報導，2025年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）7日開幕，人工智能技術驅動的新應用、新解決方案是今年展會最大熱點。據展會主辦方美國消費者技術協會介紹，本屆展會吸引來自全球160多個國家和地區的超過4500家企業參展，其中40%以上參展商來自美國以外的國家和地區。