中評社評出2024年十大兩岸新聞

中共中央總書記習近平於2024年4月10日下午在人民大會堂東大廳會見了中國國民黨前主席馬英九一行（中評社圖片） 中評社北京1月13日電（中評社報導組）中國評論通訊社評出2024年度十大兩岸新聞：



一、習近平會見馬英九一行 共論中華民族



中共中央總書記習近平於2024年4月10日下午在人民大會堂東大廳會見了中國國民黨前主席馬英九一行。這是習近平總書記和馬英九先生時隔九年第二次會面，也是第一次在北京會面。習近平和馬英九在會見中重點就兩岸同胞同屬中華民族展開交流對話。



習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族。中華民族是世界上偉大的民族，創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中華兒女都為之感到驕傲和榮光。中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮、光復台灣。中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。習近平表示，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。兩岸同胞一路走來，始終一脈相承、心手相連、守望相助。習近平指出，青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好。兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。我們要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。習近平提出“四個堅定”：第一，堅定守護中華民族共同家園；第二，堅定共創中華民族綿長福祉；第三，堅定鑄牢中華民族共同體意識；第四，堅定實現中華民族偉大復興。



馬英九表示，中華民族過去經歷了百年屈辱，最近三十年，在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣。對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來。馬英九希望，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏。馬英九說，兩岸在1992年達成“各自以口頭方式表述‘海峽兩岸均堅持一個中國原則’”的共識。未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持“九二共識”、反對“台獨”求同存異，擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。