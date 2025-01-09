研究人員獲取首份月背古磁場信息

在中國科學院地質與地球物理研究所零磁空間實驗室，副研究員蔡書慧擺放嫦娥六號月球實驗樣品。（來源：新華網） 中評社北京1月9日電／據科技日報報導，31億年前，月球磁場強度曾急劇下降，之後一直很弱？對這個問題，我國科學家給出了不一樣的答案。基於嫦娥六號月背樣品，中國科學院的科研人員發現，月球磁場強度在28億年前發生了反彈。這不僅是人類得到的首份月背古磁場信息，還為認識月球磁場演化過程提供了新認識。相關論文日前在線發表於《自然》。



地球液態外核導電流體的運動如同一個“發電機”，其產生的磁場像保護傘一樣包裹著地球，屏蔽宇宙射線，保護地球的大氣和水等宜居要素，助力形成適合生命繁衍的環境。月球也曾有過與地球類似的磁場“發電機”。瞭解月球磁場“發電機”的演化過程，對揭示月球的內部結構、熱歷史以及表面環境具有重要意義。



衛星觀測和月表實測結果均顯示，現今月球已經沒有全球偶極磁場。美國“阿波羅”月球樣品研究表明，月球在42億年至35億年前存在一個相對活躍的“發電機”所產生的磁場，其強度接近現今地球磁場。該磁場在約31億年前下降了一個數量級，之後一直處於很低的強度。其後，月球磁場強度在15億年至10億年前再次下降，並最終在距今10億年以後的某個時刻完全消失。



“由於樣品的局限性，此前發表的月球古磁場強度數據主要集中在30億年前。科學界對距今30億年以來的月球磁場中晚期演化過程的研究相對較少。同時，已有數據均來自月球正面返回樣品，人們對月背古磁場的認識基本處於空白。”論文通訊作者、中國科學院地質與地球物理研究所副研究員蔡書慧說。