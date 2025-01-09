中國呼籲國際社會支持敘利亞實現穩定和發展

中國常駐聯合國代表傅聰在安理會敘利亞問題公開會上發言（圖源：新華社） 中評社北京1月9日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰8日在安理會敘利亞問題公開會上表示，敘利亞局勢正處於關鍵階段，面臨艱巨挑戰。國際社會應加強團結，協調行動，支持和幫助敘利亞實現穩定和發展。



傅聰表示，中方支持根據安理會第2254號決議的精神和原則，推進“敘人主導、敘人所有”的政治進程。國際社會要切實尊重敘利亞走符合本國國情發展道路的權利，讓敘利亞人民以自主自願的方式決定國家的未來。中方注意到，原定於1月5日舉行的全國對話大會已被推遲。中方期待敘利亞各派從國家和人民長遠利益出發，開啟開放包容的政治解決進程。中方支持聯合國以及聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒在此過程中發揮更大作用。



傅聰強調，無論敘利亞國內局勢如何發展，對恐怖主義“零容忍”的底線不能改變。安理會近期就敘局勢發表主席新聞談話，明確各國應打擊安理會列名的所有恐怖組織，拒絕為恐怖分子提供庇護。據報導，敘利亞軍隊近日向多名外國恐怖作戰分子授予高級職位，其中包括安理會列名的恐怖組織“突厥斯坦伊斯蘭黨”，也就是“東伊運”的頭目，中方對此表示嚴重關切。中方呼籲敘利亞履行反恐義務，防止任何恐怖勢力利用敘領土威脅別國安全。