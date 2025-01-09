斯洛伐克總理稱將處理烏克蘭停俄氣過境問題

中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，當地時間1月8日，斯洛伐克總理菲佐表示，希望9日在布魯塞爾解決烏克蘭停止天然氣過境給斯洛伐克造成的近15億歐元的損失的問題。



“儘管歐盟委員會在其官方信函中明確表示，沒有任何事情可以阻止天然氣繼續過境烏克蘭，無論是歐洲法律還是制裁都不能阻止天然氣過境。但澤連斯基正在破壞斯洛伐克和歐盟的經濟利益”。菲佐補充說，澤連斯基的決定將導致歐盟損失700億歐元。他9日將前往布魯塞爾與能源專員進行談判。