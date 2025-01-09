外交部：中國成為全球互聯互通的重要力量

外交部發言人郭嘉昆（圖源：新華社） 中評社北京1月9日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆8日表示，中國成為全球互聯互通的重要驅動力量，將堅持共商共建共享，助力全球南方國家現代化。



當日例行記者會上，有記者問：在各國媒體進行年終盤點時，中國發展互聯互通合作成果受到高度關注，很多觀點認為“中老鐵路＋中歐班列”“中老鐵路＋西部陸海新通道班列”等互聯互通運輸新模式成為帶動區域經濟發展的“新引擎”。發言人能否介紹有關情況？



郭嘉昆說，近一段時間，中國同相關國家在互聯互通合作上不斷傳來好消息：中歐班列累計開行突破10萬列，中老鐵路貨物運輸總量破5000萬噸，西部陸海新通道班列年度開行量首次突破萬列，中歐跨裡海直達快運開通，中吉烏鐵路啟動建設，中越跨境鐵路、馬來西亞東海岸鐵路等重點項目取得重要進展，“錢凱—上海”的中拉陸海新通道實現雙向貫通。中國成為全球互聯互通的重要驅動力量。



郭嘉昆表示，互聯互通是中方提出的“一帶一路”倡議重點合作領域之一，契合全球南方“賦能發展”的訴求。日前，中方新出台15項措施進一步推動西部大開發，提出合力推進國際物流大通道建設，加快形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。



郭嘉昆說：“我們將堅持共商共建共享，不斷拓展更高水平、更具韌性、更可持續的共贏發展新空間，以高質量發展和高水平對外開放與世界共享機遇紅利，助力全球南方國家現代化。”